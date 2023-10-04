В части областей раздавалась тревога: в Кривом Роге прогремели взрывы

Утром 4 октября в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. В Кривом Роге на Днепропетровщине раздавались взрывы.

В Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности. Сейчас все обстоятельства взрывов выясняют. Об этом информирует 24 Канал.

Смотрите также В Запорожской области во время тревоги прогремели взрывы: россияне нанесли ракетный удар

В Кривом Роге раздались мощные взрывы

Как сообщили очевидцы, в Кривом Роге были слышны взрывы. Позже глава Совета обороны города Александр Вилкул подтвердил эту информацию.

Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме

Также Вилкул предупредил еще о нескольких скоростных ракетах в направлении Днепропетровщины.

Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Будьте осторожны, еще скоростные ракеты в нашем направлении,

– написал он.

Отметим, что также ракетная опасность была в Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Днепропетровской и Херсонской областях.

В Воздушных силах предупреждали об опасности в Кривом Роге.

"Кривой Рог – в укрытие!" – писали защитники.

По состоянию на 9:30 Вилкул уточнил, что взрыв прогремел не в городе и не в районе.

По взрыву. Без конкретики, но всё нормально. Взрыв не в городе и не в районе,

– отметил он.

Массированная атака россиян по Украине: последние новости