В части областей раздавалась тревога: в Кривом Роге прогремели взрывы
Утром 4 октября в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. В Кривом Роге на Днепропетровщине раздавались взрывы.
В Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности. Сейчас все обстоятельства взрывов выясняют. Об этом информирует 24 Канал.
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В Кривом Роге раздались мощные взрывы
Как сообщили очевидцы, в Кривом Роге были слышны взрывы. Позже глава Совета обороны города Александр Вилкул подтвердил эту информацию.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Также Вилкул предупредил еще о нескольких скоростных ракетах в направлении Днепропетровщины.
Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Будьте осторожны, еще скоростные ракеты в нашем направлении,
– написал он.
Отметим, что также ракетная опасность была в Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Днепропетровской и Херсонской областях.
В Воздушных силах предупреждали об опасности в Кривом Роге.
"Кривой Рог – в укрытие!" – писали защитники.
По состоянию на 9:30 Вилкул уточнил, что взрыв прогремел не в городе и не в районе.
По взрыву. Без конкретики, но всё нормально. Взрыв не в городе и не в районе,
– отметил он.
Массированная атака россиян по Украине: последние новости
- Напомним, что ночью 3 октября оккупанты атаковали 31 ударным БПЛА "Shahed" и крылатой ракетой "Искандер-К". Пуски производились с временно оккупированного Крыма.
- В южных и восточных областях работала противовоздушная оборона. Цели уничтожались в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток" в пределах Николаевской и Днепропетровской областей.
- Всего силами и средствами Воздушных сил было уничтожено 30 воздушных целей: 29 "Shahed-131/136" и 1 крылатая ракета "Искандер-К".
- В ночь на 4 октября враг накрыл артиллерийским огнем Мировскую общину на Никопольщине. В одно из местных сел прилетело с десяток снарядов. Повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка. Повреждены линии электропередач. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
- Кроме того, 3 октября враг также целился по Никопольщине. Дроном-камикадзе ударил по Марганецкой общине. К счастью, люди невредимы.
- Также спасатели завершили обследование территории после ночной атаки 3 октября. По уточненной информации, в Днепре обломками сбитого российского БПЛА повреждены школа, детсад, АЗС и 3 многоэтажки. На территории частного предприятия, кроме поврежденного огнем склада, побиты несколько десятков авто.