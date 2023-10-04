У Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку. Наразі всі обставини вибухів з'ясовують. Про це інформує 24 Канал.
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У Кривому Розі пролунали потужні вибухи
Як повідомили очевидці, у Кривому Розі було чутно вибухи. Згодом голова Ради оборони міста Олександр Вілкул підтвердив цю інформацію.
Також Вілкул попередив про ще декілька швидкісних ракет у напрямку Дніпропетровщини.
Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет. Будьте обережні, ще швидкісні ракети у нашому напрямку,
– написав він.
Зазначимо, що також ракетна небезпека була у Кіровоградській, Черкаській, Миколаївській, Дніпропетровській та Херсонській областях.
У Повітряних силах попереджали про небезпеку у Кривому Розі.
"Кривий Ріг – в укриття!" – писали оборонці.
Станом на 9:30 Вілкул уточнив, що вибух пролунав не в місті і не в районі.
По вибуху. Без конкретики, але все нормально. Вибух не в місті і не в районі,
– зауважив він.
Масована атака росіян по Україні: останні новини
- Нагадаємо, що вночі 3 жовтня окупанти атакували 31 ударним БпЛА "Shahed" та крилатою ракетою "Іскандер-К". Пуски здійснювались з тимчасово окупованого Криму.
- У південних та східних областях працювала протиповітряна оборона. Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід" у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей.
- Усього силами та засобами Повітряних сил було знищено 30 повітряних цілей: 29 "Shahed-131/136" та 1 крилату ракету "Іскандер-К".
- У ніч проти 4 жовтня ворог накрив артилерійським вогнем Мирівську громаду, що на Нікопольщині. До одного з тамтешніх сіл прилетіло з десяток снарядів. Пошкоджені 2 приватні будинки та господарська споруда. Понівечені лінії електропередач. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.
- Окрім цього, 3 жовтня ворог також цілив по Нікопольщині. Дроном-камікадзе вдарив по Марганецькій громаді. На щастя, люди неушкоджені.
- Також рятувальники завершили обстеження території після нічної атаки 3 жовтня. За уточненою інформацією, у Дніпрі уламками збитого російського БпЛА пошкоджені школа, дитсадок, АЗС і 3 багатоповерхівки. На території приватного підприємства, окрім понівеченого вогнем складу, побиті кілька десятків авто.