У Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку. Наразі всі обставини вибухів з'ясовують. Про це інформує 24 Канал.

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У Кривому Розі пролунали потужні вибухи

Як повідомили очевидці, у Кривому Розі було чутно вибухи. Згодом голова Ради оборони міста Олександр Вілкул підтвердив цю інформацію.

Оперативно про тривоги та ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Також Вілкул попередив про ще декілька швидкісних ракет у напрямку Дніпропетровщини.

Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет. Будьте обережні, ще швидкісні ракети у нашому напрямку,

– написав він.

Зазначимо, що також ракетна небезпека була у Кіровоградській, Черкаській, Миколаївській, Дніпропетровській та Херсонській областях.

У Повітряних силах попереджали про небезпеку у Кривому Розі.

"Кривий Ріг – в укриття!" – писали оборонці.

Станом на 9:30 Вілкул уточнив, що вибух пролунав не в місті і не в районі.

По вибуху. Без конкретики, але все нормально. Вибух не в місті і не в районі,

– зауважив він.

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