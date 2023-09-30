Місцеві жителі повідомляють, що у Запоріжжі вже пролунали вибухи. Закликаємо читачів не нехтувати сигналами повітряної тривоги й пройти в укриття.

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У Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи

Під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунало кілька потужних вибухів. Про небезпеку в місті та області попередили близько о 08:50. Тоді ж тривогу оголосили й в Донецькій області. У ЗСУ пояснили, що небезпека пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації.

Близько о 10:10 у Запорізькій області пролунав потужний вибух. Через кілька хвилин – ще один. Після вибухів у Запоріжжі тривога почала ширитися країною. Про загрозу попередили у:

Чернігівській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Сумській,

Полтавській,

Дніпропетровській,

Харківській,

Херсонській,

Миколаївській областях.

У Повітряних силах попередили, що тривогу оголосили у цих регіонах через загрозу застосування балістичного озброєння.



Мапа повітряних тривог в Україні станом на 10:45 / Скриншот

Станом на 11:15 у більшості регіонів скасували повітряну тривогу. "Червоними" залишаються лише Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська та Миколаївська області. Близько о 12:10 в усіх областях України скасували повітряну тривогу.

Росія завдала ракетного удару

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що Росія завдала двох ракетних ударів по території області. Вибухи пролунали у Матвіївській територіальній громаді.

Сьогодні, у період часу з 10:06 до 10:20 військовими РФ нанесено 2 ракетні удари (тип ракет встановлюється) по території Матвіївської ОТГ. За попередньою інформацією, внаслідок ударів пошкоджено 5 будинків та об‘єкт критичної інфраструктури,

– повідомив Малашко.

Наразі відомо про 5 постраждалих, з яких одного – госпіталізували. Інші поранені отримали медичну допомогу на місці й відмовилися від шпиталізації.

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