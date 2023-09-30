Місцеві жителі повідомляють, що у Запоріжжі вже пролунали вибухи. Закликаємо читачів не нехтувати сигналами повітряної тривоги й пройти в укриття.
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У Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи
Під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунало кілька потужних вибухів. Про небезпеку в місті та області попередили близько о 08:50. Тоді ж тривогу оголосили й в Донецькій області. У ЗСУ пояснили, що небезпека пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації.
Близько о 10:10 у Запорізькій області пролунав потужний вибух. Через кілька хвилин – ще один. Після вибухів у Запоріжжі тривога почала ширитися країною. Про загрозу попередили у:
- Чернігівській,
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Сумській,
- Полтавській,
- Дніпропетровській,
- Харківській,
- Херсонській,
- Миколаївській областях.
У Повітряних силах попередили, що тривогу оголосили у цих регіонах через загрозу застосування балістичного озброєння.
Мапа повітряних тривог в Україні станом на 10:45 / Скриншот
Станом на 11:15 у більшості регіонів скасували повітряну тривогу. "Червоними" залишаються лише Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська та Миколаївська області. Близько о 12:10 в усіх областях України скасували повітряну тривогу.
Росія завдала ракетного удару
Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що Росія завдала двох ракетних ударів по території області. Вибухи пролунали у Матвіївській територіальній громаді.
Сьогодні, у період часу з 10:06 до 10:20 військовими РФ нанесено 2 ракетні удари (тип ракет встановлюється) по території Матвіївської ОТГ. За попередньою інформацією, внаслідок ударів пошкоджено 5 будинків та об‘єкт критичної інфраструктури,
– повідомив Малашко.
Наразі відомо про 5 постраждалих, з яких одного – госпіталізували. Інші поранені отримали медичну допомогу на місці й відмовилися від шпиталізації.
Росія уночі атакувала "Шахедами"
- Росіяни у ніч проти 30 вересня атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед". Повітряні сили ЗСУ 29 вересня близько о 20:20 зафіксували запуск російськими військовими кількох груп дронів-камікадзе. Ворог запустив їх з району полігону Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.
- Ворог атакував різні регіони України дронами-камікадзе. На жаль, зафіксували приліт у Вінницькій області, вибух пролунав близько 00:17. Голова Вінницької ОВА повідомив, що під атакою росіян опинився об'єкт інфраструктури. Наразі про руйнування, жертв чи постраждалих інформація не надходила.
- Спрямували росіяни дрони-камікадзе й на Одеську область. В ОК "Південь" повідомили, що ворог і досі має на меті нищити портову інфраструктуру Одещини.
- У Повітряних силах на ранок 30 вересня відзвітували, що усього було зафіксовано близько 40 ударних БпЛА "Shahed-131 / 136". Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 30 "Шахедів" у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей.