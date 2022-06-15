В Чечне похищают мужчин и издеваются над их родными, чтобы заставить воевать в Украине, – СМИ

В Чечне мужчины принудительно отправляются воевать в Украину. Власть похищает людей и не стесняется использовать такие методы давления, как издевательство, шантаж, устрашение и т.д.

Об этом журналистам рассказали в правозащитной организации "Вайфонд". По словам правозащитников, количество обращений настолько велико, что и подсчитать сложно.

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Некоторые мужчины так напуганы, что как только получают ответ, то стирают переписку и удаляют свой аккаунт. Остальные пишут из секретного чата в телеграмме, где сообщения удаляются.

"Пройдя через унижение и пытку, люди очень запуганы"

В правозащитной организации признались, что сначала и не думали, что эта проблема будет столь распространена и будет так остро стоять. Поэтому в начале даже не подсчитывали количество обратившихся. По их данным, собралось уже около полусотни обращений.

Мы не думали, что власть Чечни настолько сойдет с ума, что будет заставлять людей ехать на войну. Кадыровцев самих много, но, вероятно, они за свою жизнь переживают. Воевать против украинских военных и гибнуть не так легко, как против мирного чеченского населения,

– говорят правозащитники.

Представитель оппозиционного чеченского движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев сообщил, что в Чечне похищают людей и ставят им ультиматум: либо едете в Украину воевать, либо вас просто посадят в тюрьму по сфабрикованному уголовному делу, связанному с терроризмом или наркотиками.

Начальникам полиции в каждом районе приказали собирать "добровольцев" любыми методами. Прежде всего, собирают людей из списка "экстремистов", то есть людей, которые не симпатизируют местным властям. Таким просто угрожают уголовным делом в случае отказа. Некоторым предлагают деньги за отъезд на фронт, но без письменных договоров.

При этом, если боевики и дают подписать контракт, то вместе с ним человеку дают подписать пустой бланк. Это происходит независимо от того, добровольно пришел наемник или нет. Это делается для того, чтобы если "доброволец" получил ранение или погиб в бою, его можно было "списать", то есть уволить задним числом.

Родственникам "добровольцев" тоже угрожают

Кадыровцы угрожают "добровольцам" и их семье, угрожая похищением и пленением родных. Практически, члены семьи стают заложниками. Также силовики используют и другие методы, которые болезненны для любого чеченца.

Страшно, когда покушаются в честь мужа или в честь его жены, сестры, дочери. Силовики приходят в дом, начинают приставать к женщине, раздевать ее. Для нашего менталитета это самое ужасное. Лучше умереть, чем быть таким униженным. После этого тебя и мужем не сочтут. А для "кадыровцев" это обычная практика. Пытки, убийства – это нечто обычное, обыденное,

– сказал Янгулбаев.

При этом силовики не упускают возможности нажиться на ситуации, поэтому некоторым "призывникам" удается и откупиться. В частности, начальник РОВД Серноводского района установил таксу - 450 тысяч рублей за "откуп от Украины".

К слову, недавно ВСУ накрыли в Рубежном командный пункт с чеченцами .

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