Про це журналістам розповіли у правозахисній організації "Вайфонд". За словами правозахисників, кількість звернень настільки велика, що й підрахувати складно.

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Деякі чоловіки так налякані, що як тільки отримують відповідь, то стирають листування і видаляють свій аккаунт. Інші пишуть із секретного чату в телеграмі, де повідомлення видаляються.

"Пройшовши через приниження і тортури, люди дуже залякані"

У правозахисній організації зізналися, що спершу і не думали, що ця проблема буде такою поширеною і так гостро стоятиме. Тож на початках навіть не підраховували кількість тих, хто звернувся. За їхніми даними, зібралося вже майже півсотні звернень.

Ми не думали, що влада Чечні настільки збожеволіє, що змушуватиме людей їхати на війну. Кадировців самих багато, але, мабуть, вони за своє життя переживають. Воювати проти українських військових і гинути не так легко, як проти мирного чеченського населення,

– кажуть правозахисники.

Представник опозиційного чеченського руху 1ADAT Ібрагім Янгулбаєв повідомив, що у Чечні викрадають людей і ставлять їм ультиматум: або ж їдете в Україну воювати, або ж вас просто посадять у в'язницю по сфабрикованій кримінальній справі, пов'язаної з тероризмом або наркотиками.

Начальникам поліції в кожному районі дали наказ збирати "добровольців" будь-якими методами. Передусім збирають людей зі списку "екстремістів", тобто людей, які не симпатизують місцевій владі. Таким просто погрожують кримінальною справою у разі відмови. Деяким пропонують гроші за від'їзд на фронт, але без письмових договорів.

При цьому якщо бойовики й дають підписати контракт, то разом із ним людині дають підписати порожній бланк. Це відбувається незалежно від того, добровільно прийшов найманець чи ні. Це робиться для того, щоб якщо "доброволець" отримав поранення або загинув у бою, його можна було "списати", тобто звільнити заднім числом.

Родичам "добровольців" теж погрожують

Кадировці погрожують "добровольцям" і їхньої родиною, погрожуючи викраденням і полоном рідних. Фактично, члени сім'ї стають заручниками. Також силовики використовують й інші методи, які болючі для будь-якого чеченця.

Страшно, коли зазіхають на честь чоловіка або на честь його дружини, сестри, дочки. Силовики приходять у будинок, починають приставати до жінки, роздягати її. Для нашого менталітету це найжахливіше. Краще померти, ніж бути таким приниженим. Після цього тебе і чоловіком не рахуватимуть. А для "кадировців" це звичайна практика. Катування, вбивства – це щось звичайне, буденне,

– сказав Янгулбаєв.

При цьому силовики не втрачають нагоди нажитися на ситуації, тож деяким "призовникам" вдається і відкупитися. Зокрема начальник РВВС Серноводського району встановив таксу – 450 тисяч рублів за "відкуп від України".

До слова, нещодавно ЗСУ накрили у Рубіжному командний пункт із чеченцями.

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