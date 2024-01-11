Российские телеграм-каналы сообщили о пожаре ориентировочно перед 11 часами 11 января. Они также отметили, что военные этого полка воюют в Украине с 2022 года, пишет 24 Канал.

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Что известно о пожаре в штабе полка

Штаб сгорел, где все документы. Все-все…

– рассказал очевидец пожара.

В российских телеграм-каналах пишут, что не было официального сообщения от МЧС Чечни.

В Чечне сгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка: смотрите видео

В российских телеграм-каналах отметили, что пожар произошел утром 11 января 2024 года. В частности, там полностью сгорело здание штаба и, соответственно, все документы, которые были в помещении. Также сгорели припаркованные рядом автомобили.

Что известно о штабе и 70-м гвардейском мотострелковом полке России