Російські телеграм-канали повідомили про пожежу орієнтовно перед 11 годиною 11 січня. Вони також зауважили, що військові цього полку воюють в Україні з 2022 року, пише 24 Канал.

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Що відомо про пожежу в штабі полку

Штаб згорів, де всі документи. Все-все…

– розповів очевидець пожежі.

У російських телеграм-каналах пишуть, що не було офіційного повідомлення від МНС Чечні.

У Чечні згорів штаб 70-го гвардійського мотострілецького полку: дивіться відео

У російських телеграм-каналах зазначили, що пожежа трапилась вранці 11 січня 2024 року. Зокрема, там повністю згоріла будівля штабу й, відповідно, всі документи, які були в приміщенні. Також згоріли припарковані поряд автомобілі.

Що відомо про штаб та 70-тий гвардійський мотострілецький полк Росії