Мнения разделились: есть ли план в Чехии на случай войны с Россией

В июне в Германии опубликовали подробный план действий на случай войны с Россией. В минобороны Чехии прокомментировали эту новость и отметили, что пока они не разрабатывают подобного материала.

Там говорят, что все необходимое изложено в законе о воинской обязанности и защите обороны Чешской республики. И эту позицию чешского минобороны уже критикуют в стране.

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Чехи не представляют, что делать в случае войны

Чешские военные эксперты не поддерживают такой подход и отмечают, что сами чехи даже не представляют, что делать в случае войны. В частности, бригадный генерал Франтишек Мичанек считает ошибочным то, что чешская власть мало обсуждает обороноспособность страны и планы на кризис.

Видите, немцы не воспринимают легкомысленно ситуацию, которая сложилась в результате российско-украинского конфликта, и пытаются устранить недостатки прошлого, когда после окончания холодной войны мы все находились в мире и отложили планирование войны,

– сказал он.

Мичанек отметил, что в стране пока не обсуждают даже численность армии и ее резервы. "Здесь дискуссия на тему численности армии и потребности в резервах заморожена, и единственное, что мы видим, – это разногласия между министром и начальником генерального штаба и недостаток общения", – добавил генерал.

Несмотря на заявления военных экспертов, экс-министр и председатель комитета по вопросам обороны Палаты представителей Чехии Любомир Метнар не считает нужным обсуждать планы на возможную войну с Россией.

"Я не думаю, что нам пришлось бы создавать подобный документ. Министерство внутренних дел и обороны в сотрудничестве с армией и учитывая текущую ситуацию с безопасностью уже обновили стратегические документы, такие как оборонная стратегия Чешской Республики", – заявил Метнар.

Политологи комментируют такую позицию чешских властей и говорят, что она просто не хочет возбуждать страсти в обществе или же то, что ситуация с безопасностью в Чехии считается стабильной.