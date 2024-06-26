Там кажуть, що все необхідне викладено у законі про військовий обов'язок та захист оборони Чеської республіки. І цю позицію чеського міноборони уже критикують у країні.

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Чехи не уявляють, що робити у випадку війни

Чеські військові експерти не підтримують такий підхід та зауважують, що самі чехи навіть не уявляють, що робити у випадку війни. Зокрема, бригадний генерал Франтішек Мічанек вважає помилковим те, що чеська влада мало обговорює обороноздатність країни і плани на кризу.

Бачите, німці не сприймають легковажно ситуацію, яка склалася внаслідок російсько-українського конфлікту, і намагаються усунути недоліки минулого, коли після закінчення холодної війни ми всі перебували у мирі і відклали планування війни,

– сказав він.

Мічанек зауважив, що у країні наразі не обговорюють навіть чисельність армії та її резерви. "Тут дискусія на тему чисельності армії та потреби в резервах заморожена, і єдине, що ми бачимо, – це розбіжності між міністром і начальником генерального штабу та брак спілкування", – додав генерал.

Попри заяви військових експертів, ексміністр і голова комітету з питань оборони Палати представників Чехії Любомир Метнар не вважає за потрібне обговорювати плани на можливу війну із Росією.

"Я не думаю, що нам довелося б створювати подібний документ. Міністерство внутрішніх справ і оборони у співпраці з армією та з огляду на поточну безпекову ситуацію вже оновили стратегічні документи, такі як оборонна стратегія Чеської Республіки", – заявив Метнар.

Політологи коментують таку позицію чеської влади і кажуть, що вона просто не хоче збуджувати пристрасті в суспільстві або ж те, що ситуація з безпекою в Чехії вважається стабільною.