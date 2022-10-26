В Чехии неизвестные решили несколько видоизменить памятник красноармейцу. В частности, на постаменте дорисовали стиральную машинку.

В Чехии красноармеец стоит на стиралке

Теперь красноармеец стоит на стиральной машинке – самым большим достижении, с которым российская армия шла с Киевщины.

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Кроме того, статую обрисовали красным цветом, который может символизировать кровь. Это произошло в чешском городе Литомержице.



В Чехии разрисовали памятник красноармейцу / Фото Novinky.cz

Мэр города Радек Леви сообщил, что краску с памятника сотрут, а возле него разместят табличку, указывающую на "исторический контекст".

Технические службы города будут выяснять, чем разрисовали памятник. После того будет выбран подходящий способ удаления, чтобы он также был щадящим для статуи,

– заявил городской голова.

Кстати, это не в первый раз памятник решили обрисовать. В садах Jiráskových красноармеец стоит с 1975 года. В 2011 году город обсуждал демонтаж статуи в связи с восстановлением садов. Однако решили, что красноармеец должен остаться на основе международного соглашения между Чехией и Россией.

Почему на памятнике изобразили стиральную машинку

Когда весной российская армия сбежала из Киевской области, всему миру открылась дикость государства-агрессора. Путинские солдаты убивали, пытали и насиловали гражданское население. При этом они массово грабили дома украинцев. В Россию из Беларуси тоннами отправлять стиральные машинки, унитазы, другую бытовую технику, одежду, словом – все.

Так что теперь российская армия ассоциируется с теми, кто в XXI веке сбегает с поля боя со стиральными машинками.

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