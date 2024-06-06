В Чехии пассажирский поезд, который ехал в Украину, столкнулся с грузовым: есть погибшие

Поздно вечером 5 июня в Чехии столкнулись 2 поезда: пассажирский и грузовой. В результате инцидента есть погибшие, а также десятки пострадавших, среди которых дети.

Как сообщает чешский портал новостей, лоб в лоб столкнулись пассажирский поезд RegioJet 1021, следовавший в Чоп в Украину, с грузовым поездом ČD Cargo. В результате столкновения первый вагон поезда почти полностью разрушен.

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В Чехии столкнулись поезда

Жуткий инцидент произошел около 23:30 возле новой станции Пардубице. Как сообщают чешские СМИ, авария произошла возле новой остановки Pardubice-centrum. Пока неизвестно, что стало причиной столкновения поездов.

Известно, что в пассажирском поезде было около 200 человек. К слову, рейс RegioJet 1021 направлялся в украинский город Чоп из Праги. Он должен был прибыть на Закарпатье утром 6 июня. Пардубице – первая остановка на его пути.

Столкновение поездов в Чехии: смотрите видео

Пресс-секретарь пожарной железнодорожной администрации ночью сообщил, что в результате аварии погибли 2 человека, а также заявил о десятках пострадавших, среди которых – дети. К сожалению, впоследствии количество погибших возросло до 4.

Сейчас на месте столкновения поездов продолжаются аварийно-спасательные работы. Все чрезвычайные службы помогают пассажирам.

Полиция Чехии помогает пострадавшим: смотрите видео

Поскольку спасательная операция продолжается, то количество погибших и пострадавших может увеличиться.

На жуткий инцидент отреагировал премьер-министр Чехии Петр Фиала. Он в сети опубликовал сообщение и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Столкновение поездов – это большое несчастье. Мы все думаем о жертвах и пострадавших. Я выражаю свои искренние соболезнования всем пострадавшим,

– написал чешский министр.

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