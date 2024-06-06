В Чехии пассажирский поезд, который ехал в Украину, столкнулся с грузовым: есть погибшие
Источник:iDNES
Поздно вечером 5 июня в Чехии столкнулись 2 поезда: пассажирский и грузовой. В результате инцидента есть погибшие, а также десятки пострадавших, среди которых дети.
Как сообщает чешский портал новостей, лоб в лоб столкнулись пассажирский поезд RegioJet 1021, следовавший в Чоп в Украину, с грузовым поездом ČD Cargo. В результате столкновения первый вагон поезда почти полностью разрушен.
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В Чехии столкнулись поезда
Жуткий инцидент произошел около 23:30 возле новой станции Пардубице. Как сообщают чешские СМИ, авария произошла возле новой остановки Pardubice-centrum. Пока неизвестно, что стало причиной столкновения поездов.
Известно, что в пассажирском поезде было около 200 человек. К слову, рейс RegioJet 1021 направлялся в украинский город Чоп из Праги. Он должен был прибыть на Закарпатье утром 6 июня. Пардубице – первая остановка на его пути.
Столкновение поездов в Чехии: смотрите видео
Пресс-секретарь пожарной железнодорожной администрации ночью сообщил, что в результате аварии погибли 2 человека, а также заявил о десятках пострадавших, среди которых – дети. К сожалению, впоследствии количество погибших возросло до 4.
Сейчас на месте столкновения поездов продолжаются аварийно-спасательные работы. Все чрезвычайные службы помогают пассажирам.
Полиция Чехии помогает пострадавшим: смотрите видео
Поскольку спасательная операция продолжается, то количество погибших и пострадавших может увеличиться.
На жуткий инцидент отреагировал премьер-министр Чехии Петр Фиала. Он в сети опубликовал сообщение и выразил соболезнования родным и близким погибших.
Столкновение поездов – это большое несчастье. Мы все думаем о жертвах и пострадавших. Я выражаю свои искренние соболезнования всем пострадавшим,
– написал чешский министр.
В Индии во время столкновения поездов погибли сотни людей
- Почти год назад, 2 июня 2023 года, жуткая авария на железной дороге произошла в Индии. Так, произошло столкновение 2 пассажирских и 1 товарного поезда.
- В результате жуткого столкновения погибло 294 человека. Более 1000 человек тогда получили ранения.
- Спасательная операция в Индии продолжалась в течение нескольких дней. Некоторые тела погибших после аварии родные не могли опознать, поэтому приходилось делать экспертизу ДНК.