В Чехии завершилось голосование во втором туре президентских выборов: кто лидирует

Срок действующего главы Чехии Милоша Земана подходит к концу, поэтому в государстве избирают нового президента страны, и уже известны промежуточные результаты голосования.

Во втором туре за пост президента страны соперничают бывший премьер-министр Андрей Бабиш и генерал НАТО в отставке Петр Павел. И по состоянию 17:00 именно генерал НАТО держит пальму первенства.

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Побеждает Петр Павел

За Петра Павела, к тому же, проголосовали в большинстве регионов Чехии. Большинство же голосов за Андрея Бабиша отдали только в трех округах государства.



Голосование в Чехии / Скриншот Novinky

Интересно, что на пресс-конференции премьер-министр Чехии Петр Фиала уже поздравил Петра Павла с победой на президентских выборах.

Поздравил с победой Петра Павела и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что ценит его поддержку Украины, а также отметил, что будет "рад тесному личному сотрудничеству во благо народов Украины и Чехии и в интересах объединенной Европы".

Какова позиция кандидатов в отношении Украины

Украинцам интересны выборы в странах-партнерах, в том числе и потому, что важно понимание дальнейшей поддержки нашего государства. Так, известно, что Петр Павел решительно выступил за дальнейшую военную помощь Украине против вторжения России. В то же время Бабиш имел тесные связи с венгерским президентом Виктором Орбаном, который известен скандальными заявлениями относительно Украины.

Также Бабиш опасается, что война в Украине может распространиться на Центральную Европу, поэтому говорит о "посредничестве" в переговорах между Россией и Украиной.