Во вторник, 29 ноября, в российском Челябинске раздался мощный взрыв. Местные телеграм-каналы опубликовали фото и видео с места событий.

Местные СМИ пишут, что предварительно взрыв произошел в районе Новосинеглазово, где расположен карьер по добыче щебня. Об этом сообщает 24 канал.

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В Челябинске было громко

Сотрудники МЧС России выехали в Новосинеглазово.

Впоследствии сообщили, что взрыв, о котором жители Челябинска сообщали в соцсетях, является плановым подрывом породы во время производственной добычи щебня.

"В связи с промерзшей почвой количество закладываемого взрывчатого вещества было увеличено", – передают МЧС.

По информации РосСМИ, объект работает в штатном режиме. Пострадавших нет.

Местные телеграм-каналы начали распространять фото после взрыва. Судя по количеству дыма, взрыв был достаточно мощным.

Местные пишут, что в их домах дребезжали стекла в окнах и качались люстры. Также они отметили, что взрывы прогремели около 17:00 (по местному времени).

В Челябинске "хлопок": фото с места событий

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"Хлопок" в Белгороде

Под Белгородом второй раз за день прогремели громкие взрывы. Первая партия "хлопка" была утром, вторая – после обеда.

Пророссийские телеграм-каналы, как обычно, сообщили, что сработали силы противовоздушной обороны. В сети опубликовали фотографии, где видны следы в небе от взрывов. Как это было – смотрите по ссылке.

Накануне, 27 ноября, в Белгородской области также раздавались взрывы. В Шебекино возникли проблемы с водой – остановка помповой станции случилась из-за скачка напряжения.

Похоже, в Белгороде сработало "правило бумеранга". Губернатор Гладков стал рассказывать, что линия электропередач получила повреждения в результате обстрела. Обвинения традиционно звучали в сторону Украины.

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