В российском Челябинске прогремел мощный взрыв: фото и видео с места событий
Во вторник, 29 ноября, в российском Челябинске раздался мощный взрыв. Местные телеграм-каналы опубликовали фото и видео с места событий.
Местные СМИ пишут, что предварительно взрыв произошел в районе Новосинеглазово, где расположен карьер по добыче щебня. Об этом сообщает 24 канал.
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В Челябинске было громко
Сотрудники МЧС России выехали в Новосинеглазово.
Впоследствии сообщили, что взрыв, о котором жители Челябинска сообщали в соцсетях, является плановым подрывом породы во время производственной добычи щебня.
"В связи с промерзшей почвой количество закладываемого взрывчатого вещества было увеличено", – передают МЧС.
По информации РосСМИ, объект работает в штатном режиме. Пострадавших нет.
Местные телеграм-каналы начали распространять фото после взрыва. Судя по количеству дыма, взрыв был достаточно мощным.
Местные пишут, что в их домах дребезжали стекла в окнах и качались люстры. Также они отметили, что взрывы прогремели около 17:00 (по местному времени).
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"Хлопок" в Белгороде
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