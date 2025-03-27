В российском Челябинске на свалке нашли цинковые гробы с телами участников "сво"
- В Челябинске на свалке нашли цинковые гробы с телами российских оккупантов из 155-й бригады морской пехоты, погибших в войне против Украины.
- Гробы должны были быть отправлены в Новосибирск, но по ошибке оказались в Челябинске.
В Челябинске на свалке нашли цинковые гробы с телами россиян, погибших в войне против Украины. На свалке оказались ликвидированные оккупанты из российской 155-й бригады морской пехоты.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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В Челябинске на свалку выбросили тела погибших оккупантов
В российском городе Челябинск на местной свалке местные жители обнаружили много гробов с цинковыми гробами, в которых привозят с фронта погибших. Сообщается, что тела принадлежат оккупантам "элитной" 155-й бригады морской пехоты (Восточный военный округ страны-агрессора). Эта бригада сейчас воюет в Курской области.
Как пишет телеграм-канал "Сеятель ветра", цинковые гробы якобы ошибочно прислали в Челябинск вместо Новосибирска. Кроме того, почему-то тела погибших вывезли не в морг или по адресам, где жили погибшие, а просто выбросили на свалку.
Наглядная иллюстрация реального отношения российских чиновников к ветеранам "СВО". Сколько бы пропаганда не ляпала языком о "времени героев" – реалии на этом видео,
– заявил автор телеграм-канала.
На свалку выбросили тела оккупантов: смотрите видео (Внимание! На видео чувствительный контент, присутствует нецензурная лексика! 18+)
К слову, недавно в России в Подмосковье вдов офицеров не пустили на сцену для награждения. Причиной этого стали "грустные лица россиянок".