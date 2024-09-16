Мог играть в суицидальную гру: в Челябинске школьник молотком ранил одноклассников и учительницу

В российском городе Челябинск школьник в школе напал на одноклассников и учительницу. Инцидент произошел в 68 школе.

Губернатор Челябинской области заявил, что раненые в больнице. Алексей Текслер объяснил, что есть большой вопрос относительно того, как несовершеннолетний пронес в школу молоток и охрана не отреагировала, пишет 24 Канал.

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Что известно об инциденте в школе Челябинска

Уполномоченная по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова заявила, что по ее данным четыре человека ранены.

По данным российских телеграм-каналов:

получили ранения трое учеников (мальчик и две девочки, одна из них – в реанимации) и учительница;

(мальчик и две девочки, одна из них – в реанимации) и учительница; подозреваемому в нападении 13 лет, его задержали;

мотивы задержанного несовершеннолетнего пока неизвестны.

Подросток принес молоток в школу в рюкзаке и на уроке начал бить им одноклассников... Пишут, что он также имел нож,

– заявили в телеграм-каналах россиян.

Источники в правоохранительных органах рассказали росСМИ, что парень имел с собой молоток, нож и пневматический пистолет. Однако до стрельбы не дошло.

В других телеграм-каналах пишут, что якобы раненые в тяжелом состоянии – получили травмы головы и у них сломаны пальцы на руках.

Бабушка 13-летней девочки, которая находится в коме, рассказала, что ее внучку готовят к операции. Марию М. школьник ударил молотком в голову.

Он (подозреваемый – 24 Канал) посидел немного в классе, потом вышел и зашел с пистолетом, с топором (вероятно, говорится о молотке – 24 Канал), с ножом. Как пропустили,

– заявила бабушка.

РосСМИ писали также, что у другой раненой – 13-летней Валерии Е. – серьезные черепно-мозговые травмы и другие повреждения, она в коме.

Впоследствии стало известно, что ранена 57-летняя учительница химии Нина Шошина, которая стала на пути задержанного и не дала ему совершить суицид после нападения.

Также пишут, что одну из одноклассниц мальчик ударил молотком, вторую ножом. Однако официально эти данные россияне не подтверждали и не опровергали.

Фото из школы, в которой случился инцидент / фото росСМИ

Нападающий мог играть в суицидальную игру

Российский телеграм-канал написал, что предварительно – школьник пытался совершить суицид. Он также в больнице. Пишут, что подросток наблюдался у школьного психолога.

РосСМИ пишут, что на одноклассников напал Роман Г., с ним работают следователи, также его отправили психдиспансер, чтобы провести экспертизу на вменяемость.

Также выясняют, как подросток смог пронести в школу молоток и нож, ведь на входе установлены рамки металлодетекторов и сидит охранник.

Также в сети написали, что:

инцидент произошел в третьем филиале коррекционной школы №68;

Челябинские школы проинформировали о появлении новой суицидальной игры, участником которой, предварительно, был 13-летний Роман.

По данным российских телеграм-каналов, в игру можно было попасть, сняв видеообращение с объяснением своих мотивов. Это якобы заменяло модерацию.

После этого школьники получали задания и полный доступ к инструкциям по изготовлению взрывчатки, наркотиков, оружия, схем подрыва, вандализма и нападений. Один из школьников рассказал, что во время нападения Роман был в черной маске,

– заявили росСМИ.

Отец Романа рассказал, что сын действительно любил играть в игры. Что касается школы, то несколько месяцев назад у задержанного был конфликт с одноклассниками. По словам отца парня, одноклассники издевались с него и плевали в его сторону, "морально уничтожая". Однако дети и родители встречались в школе и якобы решили конфликт.

Бабушка раненой девушки рассказала, что Роман был замкнутым и почти не общался со сверстниками. В классе с ним никто не дружил.

Впоследствии в прокуратуре уточнили, что у подростка, который напал на сверстников, был с собой муляж пистолета.