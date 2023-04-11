САУ Caesar от Дании для ВСУ имеют важное отличие от французских, – Defence Express

В понедельник 10 апреля Дания подтвердила свои планы поставить Украине около 100 танков Leopard 1 и самоходные артиллерийские установки Caesar. Снабжение военной техники начнется в следующем месяце.

В Defence Express рассказали, что версия Caesar для датских вооруженных сил имеет другое шасси и значительно облегчает работу расчета.

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В чем заключается отличие

Отметим, что речь идет сразу о 19 Caesar, которые в 2017 году Дания заказала у французского Nexter и решила отдать Украине в виде помощи. И эти САУ довольно сильно отличаются от привычных версий Caesar от Франции, хотя сама артиллерийская часть в виде 155-мм пушки длиной 52 калибра, соединенная с цифровой системой управления огнем не изменилась, но в датских артсистемах есть два важных отличия.

Эти Caesar выполнены на шасси 8х8 Tatra 815-7, а не 6х6 Renault Sherpa5. Больше по габаритам шасси позволило увеличить количество перевозимых САУ боеприпасов: с 18 до 30. В то же время вес машины вырос с 17,7 до 28,7 – 30,2 тонны, что связано и с увеличением бронирования шасси. А еще была изменена система зарядки, которая стала автоматизированной.

"Благодаря манипулятору, который отвечает за зарядку снарядов, удалось снять нагрузку на расчет. И задача заряжающего - поставить снаряд на лоток сразу вблизи боеукладки, а не нести его в казенную часть. А речь в конце концов идет о 40-килограммах 155-мм." добавлен усилитель и вышибных зарядов. То есть работа расчета упростилась", – пишут в Defence Express.

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