САУ Caesar от Дании для ВСУ имеют важное отличие от французских, – Defence Express
Источник:Defence Express
В понедельник 10 апреля Дания подтвердила свои планы поставить Украине около 100 танков Leopard 1 и самоходные артиллерийские установки Caesar. Снабжение военной техники начнется в следующем месяце.
В Defence Express рассказали, что версия Caesar для датских вооруженных сил имеет другое шасси и значительно облегчает работу расчета.
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В чем заключается отличие
Отметим, что речь идет сразу о 19 Caesar, которые в 2017 году Дания заказала у французского Nexter и решила отдать Украине в виде помощи. И эти САУ довольно сильно отличаются от привычных версий Caesar от Франции, хотя сама артиллерийская часть в виде 155-мм пушки длиной 52 калибра, соединенная с цифровой системой управления огнем не изменилась, но в датских артсистемах есть два важных отличия.
Эти Caesar выполнены на шасси 8х8 Tatra 815-7, а не 6х6 Renault Sherpa5. Больше по габаритам шасси позволило увеличить количество перевозимых САУ боеприпасов: с 18 до 30. В то же время вес машины вырос с 17,7 до 28,7 – 30,2 тонны, что связано и с увеличением бронирования шасси. А еще была изменена система зарядки, которая стала автоматизированной.
"Благодаря манипулятору, который отвечает за зарядку снарядов, удалось снять нагрузку на расчет. И задача заряжающего - поставить снаряд на лоток сразу вблизи боеукладки, а не нести его в казенную часть. А речь в конце концов идет о 40-килограммах 155-мм." добавлен усилитель и вышибных зарядов. То есть работа расчета упростилась", – пишут в Defence Express.
Дания также передаст Украине Leopard 1
- Кроме Caesar, Дания также усилит Вооруженные Силы Украины танками Leopard 1. В общей сложности речь идет о около сотни этих машин, которые были выкуплены у Германии и восстанавливаются. Их снабжение будет поэтапным и должно начаться до начала лета и продлиться шесть месяцев.
- После этого, по словам Троэлса Лунд Поульсена, начнется обсуждение танков Leopard 2, который в стране, по словам министра, не так уж много. Отметим, что, по данным Military Balance, в строю датских вооруженных сил находится 44 машины, из которых 29 Leopard 2A7+, а еще 15 (по состоянию на 2022 год) в версии Leopard 2A5 и постепенно проходят модернизацию к более новой версии.