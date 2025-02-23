В Черкассах и вблизи города слышны взрывы: работает ПВО

Вблизи Черкасс и в городе работает ПВО. Об этом сообщают корреспонденты Суспильного.

В Черкассах раздается воздушная тревога. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне Черкассы.

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Что известно о взрывах в Черкассах

Корреспонденты Суспильного сообщили в 23:29, что в городе и в его окрестностях работают силы ПВО.

В 23:40 вблизи Черкасс прогремел еще один взрыв.

Начальник Черкасской ОГА сообщил, что в области есть угроза ударов вражеских ударных БПЛА.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о движении вражеских дронов в Херсонской и Днепропетровской областях.

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Напомним, в Киеве поздно вечером 23 февраля слышали взрывы из-за работы ПВО, которая противостояла вражеским дронам, приближавшихся к столице с разных направлений.