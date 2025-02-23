У Черкасах лунає повітряна тривога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Черкаси.

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Що відомо про вибухи у Черкасах

Кореспонденти Суспільного повідомили о 23:29, що у місті та на його околицях працюють сили ППО.

О 23:40 поблизу Черкас пролунав ще один вибух.

Начальник Черкаської ОВА повідомив, що у області є загроза ударів ворожих ударних БпЛА.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ворожих дронів у Херсонській та Дніпропетровській областях.

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Нагадаємо, у Києві пізно ввечері 23 лютого чули вибухи через роботу ППО, яка протистояла ворожим дронам, що наближалися до столиці з різних напрямків.