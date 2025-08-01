Ночью 1 августа в Черкассах был слышен взрыв. В регионе объявляли тревогу из-за угрозы ударов "Шахедами".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Смотрите также Украина снова под атакой "Шахедов": какие области под угрозой

Какая причина взрыва в Черкассах?

Ночью 1 августа около 00:31 в Черкассах раздался взрыв. Перед этим была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных БпЛА типа "Шахед".

Воздушные силы сообщали о движении вражеских дронов на город.

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмме.

Напомним, с вечера 31 августа Россия снова запустила по Украине ударные БпЛА типа "Шахед". В ряде областей есть угроза применения дронов. Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога, призываем как можно быстрее направляться к укрытию и соблюдать правила безопасности.

К слову, оккупанты атаковали Киев крылатыми ракетами в ночь на 31 июля. В результате удара по столице много погибших и пострадавших. Значительные разрушения получила гражданская инфраструктура.