Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Яка причина вибуху в Черкасах?

Вночі 1 серпня близько 00:31 у Черкасах пролунав вибух. Перед цим було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА типу "Шахед".

Повітряні сили повідомляли про рух ворожих дронів на місто.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, звечора 31 серпня Росія знову запустила по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". У низці областей є загроза застосування дронів. Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу закликаємо якнайшвидше прямувати до укриття та дотримуватись правил безпеки.

До слова, окупанти атакували Київ крилатими ракетами у ніч проти 31 липня. Внаслідок удару по столиці є багато загиблих та постраждалих. Значних руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.