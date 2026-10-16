Ночью и утром в Черкассах несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за опасности дронов.

Какие последствия атаки на Черкассы?

Около 06:07 в Черкассах раздался взрыв. Предыдущий взрыв слышали около 04:51. Тогда Воздушные силы сообщали о приближении к городу реактивного БПЛА с севера.

В течение ночи и утра взрывы раздавались и в других городах, преимущественно на западе Украины. Громко было в Ивано-Франковске, Луцке и Ровно. Снова под атакой находился Киев.

Ранее стало известно, что Россия через шесть недель построила под Ростовом новую базу для запуска реактивных беспилотников площадью почти в квадратный километр.

Она сможет обеспечить запуск более 100 дронов в сутки. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, проанализированные Reuters.

База расположена в 3,5 километрах от авиабазы ​​"Миллерово", что может обеспечивать ей прикрытие ПВО. На территории уже обустроили восемь пусковых платформ для дронов "Герань-4" и "Герань-5".