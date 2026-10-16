Уночі та вранці у Черкасах кілька разів оголошували повітряну тривогу через дронову небезпеку.

Які наслідки атаки на Черкаси?

Близько 06:07 у Черкасах пролунав вибух. Попередній вибух чули біля 04:51. Тоді Повітряні сили повідомляли про наближення до міста реактивного БпЛА з півночі.

Упродовж ночі та ранку вибухи лунали і в інших містах, переважно на заході України. Гучно було в Івано-Франківську, Луцьку та Рівному. Знову під атакою перебував Київ.

Раніше стало відомо, що Росія за шість тижнів побудувала під Ростовом нову базу для запуску реактивних безпілотників площею майже квадратний кілометр. Вона зможе забезпечити запуск понад 100 дронів на добу. Про це свідчать супутникові знімки, проаналізовані Reuters.

База розташована за 3,5 кілометра від авіабази "Міллерово", що може забезпечувати їй прикриття ППО.

На території вже облаштували вісім пускових платформ для дронів "Герань-4" і "Герань-5".