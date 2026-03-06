В Черкассах прогремели взрывы

Россияне атакуют Украину с помощью ударных беспилотников вечером в пятницу, 6 марта. Под вражеский удар попали Черкассы, там было громко.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного.

Что известно о взрывах в Черкассах?

Воздушная тревога для Черкасской области прозвучала ориентировочно в 22:28. Около 22:51 в Воздушных силах ВСУ сообщили о фиксации движения ударных беспилотников в направлении областного центра и Смелы, что в этом же регионе.

Примерно в ту же минуту журналисты сообщили, что вблизи Черкасс и в окрестностях города работают силы противовоздушной обороны. Вскоре после этого, согласно обнародованной информации, в областном центре было громко.

В Черкассах был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.