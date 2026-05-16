В Черкассах прогремели взрывы

К вечеру россияне атаковали Черкассы. В городе слышали взрывы.

Около 16.16 для Черкасского района объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников. Об опасности для региона, в частности, предупредил глава ОВА Игорь Табурец.

Что известно о взрывах в Черкассах?

В 16:16 мониторы писали о движении вражеского БПЛА в направлении Каменки и Смелы.

Около 16:43 в Черкассах и в окрестностях города прогремели взрывы. Корреспонденты Суспильного сообщили о работе ПВО.

Мониторинговые каналы отмечали, что российский дрон, вероятно, управляется оператором в реальном времени и летит на очень малой высоте, из-за чего радары или системы отслеживания могут его не фиксировать.

В 16:58 тревога распространилась и на Золотоношский район.

Мониторы писали, что вражеский беспилотник пролетает мимо Золотоноши в направлении Новой Дмитровки.

Предварительно, это дрон-приманка "Пародия". Это дешевый и легкий аппарат, радиолокационно имитирующий более опасные дроны типа Shahed-13 и Герань-2.

В 17:02 тревога раздалась и для Звенигородского района.

По состоянию на 17:06 известно о двух беспилотниках: один пролетает возле Каменки, другой следует в направлении Драбова.

В 17:12 Воздушные силы предупредили, что вражеские БПЛА находятся на севере и юге Черкасщины.

Последние российские атаки на Черкасщину

4 человека пострадали в Черкассах в результате российской атаки беспилотниками 15 апреля. Повреждены 6 жилых домов и 2 хозяйственные постройки. Уничтожены 5 легковых автомобилей, еще 4 – повреждены. Возникли пожары в 2 жилых домах, а также загорелся автобус.

14 апреля россияне атаковали БПЛА девятиэтажный жилой дом в городе Черкассы. В результате вражеского удара погиб 8-летний мальчик. Еще 13 человек получили ранения, из них 9 госпитализированы в медицинское учреждение, в том числе малолетний ребенок.

Четверо человек погибли в результате атаки российского беспилотника. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за того, что люди приблизились к дрону или его обломкам во время воздушной тревоги. Инцидент произошел 1 апреля в Золотоношском районе на открытой территории.