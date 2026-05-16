Близько 16:16 на Черкащині оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників. Про небезпеку для регіону, зокрема, попередив глава ОВА Ігор Табурець.

Що відомо про вибухи у Черкасах?

О 16:16 монітори писали про рух ворожих дронів у напрямку Кам'янки та Сміли.

Близько 16:43 у Черкасах та на околицях міста пролунали вибухи. Кореспонденти Суспільного повідомили про роботу ППО.

