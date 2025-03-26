Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о взрывах в Черкассах

Так, информация о взрывах в Черкассах поступила в 1:47.

Воздушная тревога в Черкасском районе объявлена еще с 21:51 25 марта и связана с угрозой российских беспилотников. Примерно за 10 минут до громких звуков Воздушные силы предупредили о движении "Шахеда" в направлении Черкасс.

Официальной информации от властей пока не поступало.

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Заметим, что воздушная тревога раздается во многих регионах Украины, атака вражеских БпЛА продолжается. Призываем не игнорировать угрозу и немедленно направляться в укрытие. Это поможет уберечь жизнь и облегчит работу защитников неба.