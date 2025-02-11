В Черкассах слышны взрывы: работает ПВО

Вблизи Черкасс ПВО начала работу, слышны взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

В области присутствуют вражеские БпЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черкасскую ОГА.

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Что известно о взрывах в Черкассах

В окрестностях Черкасс было слышно работу ПВО. Об этом сообщили корреспонденты Общественного. В Черкасской ОВА уточнили, что к городу приближался БпЛА.

Воздушная тревога продолжается.

Черкасский, Золотоношский районы. Черкассы, внимательно! Вражеский БпЛА,

– написали в Черкасской ОГА.

Об этом сообщили около 8:38. В 8:46 в Черкасском районе уже отменили воздушную тревогу, однако она звучала еще в Золотоношском районе. Там ее отменили минутой позже. О негативных последствиях атаки не сообщалось.

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