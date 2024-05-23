Вредных веществ стало больше: в Черкассах обнаружили загрязнение воздуха

В Черкассах обнаружили серьезное загрязнение воздуха. Так, некоторые показатели превышают норму в несколько раз.

Об этом сообщили в Черкасском областном центре по гидрометеорологии. Начальник гидрометцентра Виталий Постригань также объяснил, как изменился воздух.

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Загрязненный воздух в Черкассах

Метеоролог сообщил, что в Черкассах обнаружили превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Так, атмосфера в городе перенасыщена формальдегидами, аммиаком и оксидом азота.

Результаты анализа проб показали, что атмосфера в целом по городу перенасыщена аммиаком и формальдегидом. В отдельные дни – взвешенными в воздухе веществами – пылью, и диоксидом азота,

– сообщил Постригань.

Так, в Черкасском областном центре по гидрометеорологии опубликовали, какие именно превышения норм зафиксировали:

формальдегид: в 1,2 – 3,8 раза (с 13 по 18 мая) по улице Гетмана Сагайдачного в Днепровском микрорайоне;

аммиак: в 1,1 – 1,8 раза (14 – 18 мая), самые высокие концентрации наблюдались в Юго-Западном микрорайоне;

диоксид азота: в 1,1 – 1,4 раза (14 и 18 мая), самые высокие концентрации наблюдались в Днепровском микрорайоне;

пылевые примеси: в 1,3 раза (в центре города – 13 мая; в Днепровском микрорайоне – 14 – 15 мая; в Юго-Западном микрорайоне – 15 мая).



Загрязнение воздуха в Черкассах / Таблица Черкасского областного центра по гидрометеорологии

Как объяснили в областном гидрометцентре, загрязнению воздуха способствовало повышение температуры.

При высокой температуре воздуха, когда наблюдается слабый ветер и инверсии образуется задерживающий слой воздуха у поверхности земли, при котором нет интенсивного перемешивания воздушных масс, поэтому содержание загрязняющих примесей в атмосфере всегда повышается,

– говорится в сообщении.

Стоит отметить, что уровень загрязнения атмосферного воздуха в целом по городу не претерпел существенных изменений, по сравнению с прошлой неделей. Так, как пояснил метеоролог, в Юго-Западном микрорайоне несколько повысились концентрации аммиака. В то же время в большинстве контролируемых химических соединениях в целом по городу наблюдается не существенное их уменьшение.