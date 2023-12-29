В Черкасской и Сумах слышны взрывы: Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности

В большинстве областей Украины объявили тревогу из-за ракетной угрозы. В Черкасской и Сумах раздались взрывы.

Днем 29 декабря россияне совершили пуски крылатых ракет с самолетов Ту-22м3. В двух регионах Украины были слышны взрывы.

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Повторная атака

В 14:48 Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для областей, где раздался сигнал тревоги. Впоследствии там уточнили, что враг запустил ракеты из Курской области и они улетают в направлении Сумщины. В 14:53 стало известно о движении ракет в сторону Черкасс. Где-то в 14:56 в области раздались взрывы. Приблизительно в то же время (14:58) взрывы слышали жители Сум.

По сообщению мониторинговых каналов, оккупанты использовали 4 крылатые ракеты Х-22 и 2 баллистические ракеты. Однако официального заявления на этот счет еще нет.