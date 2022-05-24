В Черкасской области в ГСЧС служит собака-водолаз Найда

С начала полномасштабной войны животные стали для украинских защитников не только талисманами, но и верными помощниками. В управлении ГСЧС Черкасщины показали впечатляющие фотографии своей собаки-водолаза Найды.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям акцентировали, что у них есть не только собаки-пиротехники, как знаменитый Патрон. Похвастаться могут и другими четырехлапыми. Собака Найда стала "сотрудницей" группы поисковых, водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения.

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Найда уже четко выполняет команды

Породистую овчарку Найду взяли из приюта, вместе с первых дней знакомства помощница работников ГСЧС показала свою дисциплинированность и страсть к воде.

Поэтому водолазы решили научить ее необходимым командам, в том числе и для спасения на воде. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что Найду ждет еще "несколько классов водолазной школы".



Водолазам Черкасщины помогает собака Найда / Фото ГУ ГСЧС в Черкасской области

Даже несмотря на то, что ее обучение продолжается, уже сегодня Найда четко выполняет команды и готова к работе – во всеоружии встретить купальный сезон и заботиться о безопасности людей.

Украинские животные "на службе": последние новости

Защитникам Украины помогают бороться против российских захватчиков даже животные. Да, пограничники показали своего хвостатого помощника Терминатора. Он нашел украинских военных сам – пришел, когда дежурили на блок-посту.

В то же время, поразила пользователей соцсетей и история о собаке, которая перешла на сторону Украины. Овчарка, ранее служившая в Росгвардии, после разгрома кафиров в Николаевской области попала в Нацгвардию. Только через месяц она уже изучила все необходимые команды на украинском языке.

У полицейского из Харькова тоже объявился свой защитник. О трогательной истории спасения рассказали правоохранители – оказалось, что работник полиции приютил маленького щенка, который находился в тяжелом состоянии. Песика назвали Азов.

Самой большой звездой в публичном пространстве остается талисман черниговских пиротехников Патрон. Джек Рассел Терьер продолжает помогать зачищать территорию после российских захватчиков. Пес Патрон даже получил награду от президента Владимира Зеленского в присутствии премьера Канады Джастина Трюдо.

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