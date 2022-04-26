В Черкасской области за неделю задержали трех диверсантов

Несмотря на то, что в Черкасской области относительно спокойно, уменьшать бдительность нельзя. Так, благодаря работе правоохранителей в регионе обнаружили троих диверсантов.

В Черкасской области предупредили работу диверсантов

Об этом рассказала представитель Главного управления Нацполиции области Зоя Вовк. Она отметила, что диверсанты были обнаружены с 18 по 24 апреля.

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Полицейские задержали трех диверсантов, которым не дали возможности провести диверсионную работу в Черкасской области,

– сообщила Зоя Вовк.

Также пресс-секретарь рассказала, что на блокпостах дважды предотвратили попытку перевозки незарегистрированного оружия.

В общей сложности на блокпостах правоохранители зафиксировали 17 правонарушений.

К слову, министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что большинство задержанных диверсантов, работавших на Россию, граждане Украины.

Как можно определить диверсанта: на что обращать внимание

внезапное возвращение определенных соседей,

атипичное поведение, такое как передвижение, особенно с оружием (если человек не входит в ряды территориальной обороны).

Когда появляется незнакомый человек или вы увидели что-нибудь подозрительное, сообщайте на 102 или на горячую линию СБУ.

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