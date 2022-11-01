Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что частично обесточены жители Черкасского района. Света нет в Каневе и в близлежащих населенных пунктах.

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Свет обещают восстановить через 3 – 4 часа

Игорь Табурец информировал, что энергоснабжение должно быть возобновлено через 3 – 4 часа. По его словам, в Черкасском районе пропал свет в связи с отключением воздушной линии 110 кВ, находящейся в оперативном управлении Киевских региональных электрических сетей.

Отметим, что в Киеве вечером 1 ноября экстренно отключили свет сразу в нескольких районах. Света не будет до конца дня из-за ремонта транзитной линии в Киевской области и перегрузкой оставшейся в работе линии.

Россия атаковала Черкасчину

Россия 31 октября нанесла массированный удар по Украине: в течение 3 часов оккупанты выпустили 50 ракет по Украине, из которых силы ПВО сбили сразу 44.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец информировал, что враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры Черкасской области. В результате обстрела часть области была обесточена.

Также российские террористы нанесли ракетный удар по Киеву, в результате чего в столице возникли перебои со светом. Кроме того, россияне попали по объектам инфраструктуры Запорожья, Днепра и Кировоградщины.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате терроризма со стороны России серьезно повреждены около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины.

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