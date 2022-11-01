Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що частково знеструмлені споживачі Черкаського району. Світла немає в Каневі та в прилеглих населених пунктах.

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Світло обіцяють відновити через 3 – 4 години

Ігор Табурець інформував, що енергопостачання мають поновити через 3 – 4 години. За його словами, у Черкаському районі зникло світло у зв'язку з відключенням повітряної лінії 110 кВ, яка перебуває в оперативному управлінні Київських регіональних електричних мереж.

Зауважимо, що у Києві ввечері 1 листопада екстрено відключили світло відразу в декількох районах. Світла не буде до кінця дня через ремонт транзитної лінії в Київській області і перевантаженням лінії, що залишилась в роботі.

Росія атакувала Черкащину

Росія 31 жовтня завдала масованого удару по Україні: протягом 3 годин окупанти випустили 50 ракет по Україні, з яких сили ППО збили відразу 44.

Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець інформував, що ворог атакував один з об'єктів критичної інфраструктури Черкащини. Унаслідок обстрілу частину області було знеструмлено.

Також російські терористи завдали ракетного удару по Києву, унаслідок чого в столиці виникли перебої зі світлом. Крім того, росіяни влучили по об'єктах інфраструктури Запоріжжя, Дніпра та Кіровоградщини.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок тероризму з боку Росії серйозно пошкоджено близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України.

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