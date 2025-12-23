В Чернигове и Сумах прогремели взрывы: что известно

Российская армия днем 23 декабря продолжала атаковать украинские города. Взрывы прогремели в Чернигове и Сумах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно о взрывах в Сумах и области?

Тревога в Сумском районе длится еще с 21:03 22 декабря. Воздушные силы в 12:35 23 декабря предупредили о движении беспилотников в направлении Сум.

БПЛА на Сумы с севера,

– писали военные.

Взрыв в Сумах прогремел в 12:43, о чем написали корреспонденты Суспильного.

Кроме Сум, также было громко и в Белополье. Взрыв там прогремел в 11:00. По данным очевидцев, впоследствии в городе начались перебои с электроснабжением.

Что писали о взрыве в Чернигове?

Тревогу в Черниговском районе объявили 23 декабря в 13:03. Воздушные силы предупреждали о БПЛА на Чернигов с севера.

Взрыв в Чернигове прогремел в 13:18, о чем написали корреспонденты Суспильного. По состоянию на 13:35 тревога в Черниговском районе еще продолжается.

Где еще раздавались взрывы в Украине 23 декабря?