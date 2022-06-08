В Чернигове посвятили в казаки Джонсона: британский премьер стал Борисом Чуприной

В Чернигове посвятили в казаки премьер-министра Великобритании. Удостоверяющая это грамота отправят в Лондон.

Решение о признании Бориса Джонсона казаком одобрила черниговская казацкая община Екатерининской церкви. Новому казаку избрали и новую фамилию – Чупрынка.

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Почему Джонсон теперь казак Чупрынка

Заместитель гендиректора Черниговского областного исторического музея имени Тарновского Андрей Лисовой отметил, что так украинцы поблагодарили Джонсона за мощную поддержку нашего государства в войне с Россией.

По его словам, фамилию Чупрынка главе британского правительства дали по его прическе.

У него на голове прическа свободна, подчеркивает его характер, подчеркивает его свободу. Прямо по лицу видно, что это великий человек. Так же именно эту черту мы и хотели подчеркнуть для того, чтобы в будущем, сказав Борис Чуприна, все знали о ком идет речь,

– отметил Лесной.

Кроме рукоположения в казаки, киевские мастера Дарья Добрякова и Юрий Кутилов нарисовали Джонсона в образе казака Мамая. Картина останется в музее Тарнавского, а ее второй экземпляр – отправят премьеру в Лондон.



В Чернигове нарисовали Джонсона в образе казака Мамая / Фото Общественное Чернигов

Борис Чупрынка не первый казак-иностранец. Ранее в казаки посвящали основателя флота США Джона Пола Джонса под именем Павел Джонс. Все потому, что выдающийся американец в свое время приезжал в Украину и встречался с казаками.

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В Украине называют улицы именем Джонсона

Британский премьер – самый большой союзник Украины в войне. Лондон предоставляет нашим военным мощное оружие для того, чтобы гнать российских кафиров вон. Великобритания поддерживает наше государство на всех фронтах, а Джонсон даже пишет письма поддержки украинским детям. Именно поэтому украинцы очень полюбили британского политика.

В его честь даже стали называть улицы в разных областях Украины. Улицы Бориса Джонсона уже на Львовщине, Киевщине и Одесщине. Кроме того, в Виннице создали петицию с просьбой переименовать улицу российского биолога Климента Тимирязева, ведь он никак не связан с городом. Джонсон же – сильно поддерживает украинцев.

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Великобритания уже предоставила Вооруженным Силам Украины противотанковое оружие нового поколения NLAW, ракеты малой дальности Brimstone, бронетранспортеры Mastiff, дроны, ПЗРК Starstreak, противотанковые ракеты Javelin.