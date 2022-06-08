Рішення про визнання Бориса Джонсона козаком схвалила чернігівська козацька громада Катерининської церкви. Новому козаку обрали й нове прізвище – Чуприна.

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Чому Джонсон тепер козак Чуприна

Заступник гендиректора Чернігівського обласного історичного музею імені Тарновського Андрій Лісовий зазначив, що так українці подякували Джонсону за потужну підтримку нашої держави у війні з Росією.

За його словами, прізвище Чуприна главі британського уряду дали через його зачіску.

У нього на голові зачіска вільна, підкреслює його характер, підкреслює його волю. Прямо по обличчю видно, що це велика людина. То ж саме цю рису ми й хотіли підкреслити для того, аби в майбутньому, сказавши Борис Чуприна, всі знали про кого йдеться,

– зазначив Лісовий.

Окрім посвячення в козаки, київські майстри Дар'я Добрякова та Юрій Кутилов намалювали Джонсона в образі козака Мамая. Картина залишиться в музеї Тарнавського, а її другий екземпляр – відправлять прем'єру в Лондон.



У Чернігові намалювали Джонсона в образі козака Мамая / Фото Суспільне Чернігів

Зверніть увагу! Борис Чуприна не перший козак-іноземець. Раніше в козаки посвячували засновника флоту США Джона Пола Джонса під ім'ям Павло Джонс. Все тому, що видатний американець свого часу приїжджав до України та зустрічався з козаками.

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В Україні називають вулиці іменем Джонсона

Британський прем'єр – чи не найбільший союзник України у війні. Лондон надає нашим військовим потужну зброю для того, щоб гнати російських окупантів геть. Велика Британія підтримує нашу державу на всіх фронтах, а Джонсон навіть пише листи підтримки українським дітям. Саме через це українці дуже полюбили британського політика.

На його честь навіть почали називати вулиці в різних областях України. Вулиці Бориса Джонсона вже є на Львівщині, Київщині та Одещині. Крім того, у Вінниці створили петицію з проханням перейменувати вулицю російського біолога Климента Тімірязєва, адже той ніяк не пов'язаний з містом. Натомість Джонсон – сильно підтримує українців.

Важливо! Велика Британія вже надала Збройним Силам України протитанкову зброю нового покоління NLAW, ракети малої дальності Brimstone, бронетранспортери Mastiff, дрони, ПЗРК Starstreak, протитанкові ракети Javelin тощо.

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