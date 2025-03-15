В Чернигове раздался взрыв: "Шахед" попал в многоэтажку
- В Чернигове российский дрон "Шахед" попал в пятиэтажное здание, вызвав пожар.
- Воздушные силы Украины сообщили об атаке ударными БПЛА.
- Это не первая атака на Чернигов в сутки, ранее дрон попал в девятиэтажку и автостоянку.
В Чернигове жители слышали взрыв. Россия атакует область ударными БпЛА. Из-за этого ранее объявили воздушную тревогу.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского.
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Что известно о взрывах в Чернигове
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что в Черниговскую область около 22:01 летели вражеские ударные БПЛА.
В воздушных силах Украины предупредили, что в Чернигове может работать противовоздушная оборона. Дроны летели на город.
В 22:06 в черниговских сообществах написали о взрывах. Воздушная тревога в области продолжается. Россия продолжает атаковать дронами территорию Украины.
Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский подтвердил, что в городе взорвался вражеский БПЛА. Вражеский дрон попал в пятиэтажное здание. На месте взрыва произошел пожар.
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Напомним, россияне атаковали "Шахедом" Чернигов в ночь на 15 марта. БпЛА попал в одном из районов города, там произошел пожар. Целью врага стали девятиэтажка и парковка. Повреждены дома, сгорели или получили поврежденные около 10 автомобилей.