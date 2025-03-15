В Чернигове раздался взрыв: "Шахед" попал в многоэтажку

В Чернигове жители слышали взрыв. Россия атакует область ударными БпЛА. Из-за этого ранее объявили воздушную тревогу.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского.

Смотрите также Тревога в Киеве и в большинстве областей: новые "Шахеды" летят с моря

Что известно о взрывах в Чернигове

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что в Черниговскую область около 22:01 летели вражеские ударные БПЛА.

В воздушных силах Украины предупредили, что в Чернигове может работать противовоздушная оборона. Дроны летели на город.

В 22:06 в черниговских сообществах написали о взрывах. Воздушная тревога в области продолжается. Россия продолжает атаковать дронами территорию Украины.

Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский подтвердил, что в городе взорвался вражеский БПЛА. Вражеский дрон попал в пятиэтажное здание. На месте взрыва произошел пожар.

Кстати, оперативно о воздушных тревогах, взрывах, опасности российских ударов мы сообщаем в нашем телеграм-канале.

Напомним, россияне атаковали "Шахедом" Чернигов в ночь на 15 марта. БпЛА попал в одном из районов города, там произошел пожар. Целью врага стали девятиэтажка и парковка. Повреждены дома, сгорели или получили поврежденные около 10 автомобилей.