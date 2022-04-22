В Чернигове саперы-водолазы отыскали и уничтожили сверхмощную авиабомбу

В Чернигове саперы обезвредили сверхмощную авиационную бомбу. Снаряд не разорвался, когда оккупанты атаковали мост, который соединял Киев и Чернигов.

Бомбу пришлось взрывать на дне реки

Сегодня саперы-подводники обследовали разрушенный россиянами мост над Десной, соединявший Чернигов с Киевом. С первых дней войны россияне обстреливали мост через Десну, чтобы отрезать Чернигов от столицы.

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Сначала мост обстреливали из минометов, потом из гаубической артиллерии, и после них уже пошла авиация,

– отметил начальник учебного центра государственной специальной службы транспорта Андрей Лагутин.

Одна из таких бомб не сдетонировала, она повисла на электроопорах, а затем упала в воды реки.

Водолазы-саперы Государственной специальной службы транспорта почти наощупь нашли 500-килограммовую бомбу и взорвали ее на месте, ведь такие снаряды перемещать опасно.

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