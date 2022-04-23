В Чернигове следует строго соблюдать светомаскировочный режим, – Чаус

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что необходимо строго соблюдать светомаскировку.

По его словам, под угрозой ракетных обстрелов и авианалетов находятся такие города как Чернигов, Нежин, Прилуки и все другие населенные пункты.

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Вячеслав Чаус отметил, что для российского врага яркий свет в темный период суток в многоэтажках – это удобный ориентир для наводчиков и летчиков.

Пользоваться в темное время суток можно лишь слабым светом (фонарики, неяркие настольные лампы и т.п) и лишь при условии полного затемнения окон шторами, которые не пропускают свет, или другими материалами,

– объяснил Чаус.

Поэтому оперативное командование "Север" и Черниговская областная военная государственная администрация требуют строго соблюдать светомаскировку.

Если люди будут нарушать это правило, многоквартирные дома и улицы принудительно отключат от электроснабжения.

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