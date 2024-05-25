В Чернигове слышали взрыв: на город двигалась скоростная цель

Днем 25 мая в Чернигове прогремел взрыв. Перед этим предупреждали об угрозе баллистики.

О взрывах в городе сообщают корреспонденты Суспильного. Взрыв в городе прогремел во время воздушной тревоги, около 13:46, передает 24 Канал.

Важно Удар России по типографии в Харькове: в Vivat назвали имена убитых работников

В Чернигове прогремел взрыв

В Черниговской области в 13:23 объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах сообщали, что на северо-востоке сохраняется активность вражеской тактической авиации и есть угроза применения авиационных средств поражения.

Около 13:46 в Чернигове прогремел взрыв. Также Воздушные силы впоследствии сообщали о еще одной скоростной цели с севера через Черниговскую область в направлении Киева. Жителей Черниговщины призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.