Про вибухи в місті повідомляють кореспонденти Суспільного. Вибух у місті пролунав під час повітряної тривоги, близько 13:46, передає 24 Канал.

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У Чернігові прогримів вибух

У Чернігівській області о 13:23 оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомляли, що на північному сході зберігається активність ворожої тактичної авіації та є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Близько о 13:46 в Чернігові пролунав вибух. Також Повітряні сили згодом повідомляли про ще одну швидкісну ціль з півночі через Чернігівщину у напрямку Києва. Жителів Чернігівщини закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.