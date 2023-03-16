В Чернигове судят российского летчика, который катапультировался с самолета и убил гражданского

В суде Чернигова 16 марта слушали дело российского лётчика Александра Красноярцева. Он катапультировался из самолета и убил гражданского.

Дело слушали в Новозаводском районном суде Чернигова. Александр Красноярцев обвиняется в нарушении законов из-за убийства гражданского мужчины из табельного пистолета.

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Обвиняемого в зале не было, поскольку его уже нет в Украине. Прокурор просил суд отложить рассмотрение дела, чтобы надлежащим образом уведомить обвиняемого о дате и времени следующего заседания. Так предусмотрено законом, потому суд согласился отложить заседание на 17 апреля.



Суд в Чернигове / Фото "Общественное"

Как сбили самолет

Российский самолет в небе над Черниговом сбили 5 марта 2022 года. Истребитель Су-34 нес на борту 6 неуправляемых авиабомб "ФАБ-500".

Самолет упал на дом местной жительницы Юлии Гребневой в микрорайоне Масаны. Женщина и ее трое детей спаслись.

Оба российских пилота катапультировались. Штурман Красноярцева – майор Криволапов погиб. Александр Красноярцев приземлился на крышу и побежал прятаться в сарай.

Окупат сам признался, что убил гражданского. В одном из интервью он говорил, что за ним побежал мужчина. Тогда кафир применил оружие и выстрелил несколько раз.

По состоянию на 23 апреля 2022 Красноярцева уже не было в Украине. Ему тогда объявили подозрение, но прежде оккупанта обменяли на пятерых украинских военных пилотов.



Сбитый самолет / Фото "Общественное"