Справу слухали в Новозаводському районному суді Чернігова. Олександра Красноярцева звинувачують у порушенні законів через вбивство цивільного чоловіка з табельного пістолета.

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Обвинуваченого в залі не було, оскільки його вже нема в Україні. Прокурор просив суд відкласти розгляд справи, аби належним чином повідомити обвинуваченого про дату та час наступного засідання. Так передбачено законом, тому суд погодився відкласти засідання на 17 квітня.



Суд у Чернігові / Фото "Суспільне"

Як збили літак

Російський літак у небі над Черніговом збили 5 березня 2022. Винищувач Су-34 ніс на борту 6 некерованих авіабомб "ФАБ-500".

Літак впав на будинок місцевої жительки Юлії Гребнєвої у мікрорайоні Масани. Жінка та її троє дітей врятувалися.

Обидва російських пілоти катапультувалися. Штурман Красноярцева – майор Криволапов загинув. Олександр Красноярцев приземлився на дах та побіг ховатись у сарай.

Окупат сам зізнався, що вбив цивільного. В одному з інтерв'ю він говорив, що за ним побіг чоловік. Тоді окупант застосував зброю та вистрілив кілька разів.

Станом на 23 квітня 2022 року Красноярцева вже не було в Україні. Йому тоді оголосили підозру, але перед тим окупанта обміняли на п’ятьох українських військових пілотів.



Збитий літак / Фото "Суспільне"