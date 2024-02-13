В Чернигове взорвалась машина: какая судьба постигла людей внутри легковушки

В одном из районов Чернигова было громко. Впоследствии выяснилось, что это произошел взрыв в легковушке.

Инцидент произошел во вторник вечером, 13 февраля. Правоохранители получили сообщение о взрыве около 19:00.

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Что известно о взрыве

В легковушке произошел взрыв. В машине в то время находились мужчина и женщина. В результате они пострадали. Обоих людей госпитализировали.

Правоохранители показали кадры с места событий. На фото можно увидеть, что после взрыва у машины частично вылетело боковое стекло, а лобовое получило повреждения.



Так выглядит машина после взрыва / Фото Полиции Черниговской области

Сейчас там работают следственно-оперативные группы полиции, руководство Черниговского райуправления полиции, взрывотехники областной полиции и криминалистическая лаборатория. Специалисты изучают место событий и расследуют обстоятельства взрыва.

Похожий случай был в Днепре

Недавно в Днепре тоже взорвалась легковушка. В машине Ford также находились два человека.

Местные жители сообщали, что 34-летний водитель потерял ногу, а женщина была вся в крови. Обоих пострадавших отвезли в больницу.

Некоторые люди сначала восприняли громкий звук за работу ПВО, хотя воздушную тревогу на тот момент на Днепропетровщине не объявляли. Впоследствии свидетели увидели, что в результате взрыва по дороге разбросало детали автомобиля.