В Черниговской области изменили продолжительность комендантского часа

Руководство Черниговской ОВА решило сменить продолжительность комендантского часа в области. С 19 апреля она продлится с 21:00 до 05:00.

В этот период запрещено находиться на улицах и других общественных местах.

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Хотя в Черниговской ОВА отмечают, что в случае крайней необходимости пребывания на улице, следует иметь при себе документы, удостоверяющие личность или специальный пропуск.

Также общины области могут самостоятельно принимать решения по установлению сроков комендантского часа. Но для этого обязательно нужно предварительное согласование с главой районной военной администрации.

Контролируют соблюдение комендантского часа полицейские и военные.