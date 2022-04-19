У цей період заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях.

Важливо У Чернігові водопостачання переводять на денний і нічний режими

Хоча в Чернігівській ОВА зазначають, що у випадку крайньої потреби перебування на вулиці слід мати при собі документи, що посвідчують особу, чи спеціальну перепустку.

Також громади області можуть самостійно приймати рішення стосовно встановлення термінів комендантської години. Але для цього обов'язково треба попереднє погодження з головою районної військової адміністрації.

Контролюють дотримання комендантської години поліцейські та військові.