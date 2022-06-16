В Черном море оккупанты удерживают в готовности 3 судна с высокоточным оружием

Российские оккупанты вывели в Черное море три корабля, где расположено высокоточное оружие.

Враг держит в полной готовности 3 корабля

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 16 июня.

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В Черноморской и Азовской морских операционных зонах основные усилия враг сосредотачивается на блокировании гражданского судоходства. В акватории Черного моря противник удерживает в готовности к применению 3 носителя высокоточного оружия,

– говорится в сообщении.

Корабли оснащены ракетами "Калибр"

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук уточнил , что на кораблях размещены крылатые ракеты "Калибр".

Братчук также сообщил, что ночь в Одессе прошла спокойно, без обстрелов. Кроме того, по его словам, на Южном направлении есть определенные успехи. Враг терпит потери.

Украина готова задействовать альтернативный план экспорта зерна. Спасибо аграриям Одесщины за упорный труд по сбору урожая, который проходит в трудных условиях,

– добавил Сергей Братчук.

Какая ситуация в Черном море

Российские корабли блокируют район, судоходство и работу портов. О высокой угрозе ракетных ударов по украинским городам и высадке вражеского десанта сообщали и раньше.

Недавно в Черном море шторм отнес 2 российские мины . Одна очутилась у берега Одесщины. Там ее обезвредили специалисты подрывной команды военно-морских сил. Другую же мину защитники взорвали в море.

Россия продолжает целенаправленно блокировать украинские порты в Черном море, чтобы Украина не могла экспортировать зерно. Москва заменяла Черное море и сконцентрировала свои корабли.

В украинском МИДе постоянно подчеркивают, что Россия должна немедленно отвести военно-морские силы в морской акватории вокруг Украины. Кроме этого, страна-агрессорка должна предоставить гарантии безопасности ненападения на порты и коммерческие конвои.

В то же время, Путин не считает, что проблем с вывозом зерна из Украины существует. Он цинично предложил вывозить зерно через Белоруссию, с территории которой россияне бомбят украинские города и села.

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