В Черном море шторм сорвал с якоря 2 российские мины
1 июня 2022 , 07:47Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
В Черном море штормом унесло 2 российские мины. К счастью, их ликвидировали украинские специалисты.
Мощные волны сорвали мины с якорей. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 6 часов утра 1 июня.
Читайте также Активность возле Змеиного, ракетная угроза, вражеские мины на берегу – ВСУ о ситуации в Одесской области
Одну мину отнесло к берегу Одесской области. Там ее обезвредили специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил, другую мину наши воины взорвали прямо в море.
Последние новости от Генштаба о ситуации в море
- В акватории Черного моря находится российский фрегат с крылатыми ракетами "Калибр". Судно готово атаковать ракетами территорию Украины. Поэтому сохраняется угроза авиаударов. Заметим, что все остальные корабли с ракетами враг направил в временно оккупированный Крым.
- В Черном и Азовском море суда вражеского Черноморского флота продолжают блокировать судоходство.
Какая ситуация на главных направлениях войны
- На Славянском направлении кафиры перегруппировали свои войска. В районе Довгенько им пришлось отвести отдельные подразделения на восстановление.
- Основные усилия по ведению наступления враг прилагает на Донецком направлении. Россияне готовят по позициям украинских военных из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Чтобы восстановить логистическое снабжение железнодорожной веткой Купянск – Лиман, кафиры отремонтировали железнодорожный мост возле Купянска.
- Активные боевые действия продолжаются в направлении Лиман – Старый Караван.
- Отдельные российские подразделения преуспели во время штурма Северодонецкого направления. Сейчас кафиры закрепляются в центре города.
- На Бахмутском направлении россияне пытаются оттеснить украинские подразделения с позиций у Белогоровки и Врубовки.
- На Южнобужском направлении основные усилия врага направлены на удержание занятых займов и создание дополнительных рубежей обороны.
Русские массово вывозят краденое украинское зерно в оккупированный Крым: фото колонны грузовиковОбратите внимание! В течение суток 31 мая ВСУ отбили на Донбассе 9 вражеских атак. Они ликвидировали около 70 кафиров, 2 танка, 13 артиллерийских систем, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей.