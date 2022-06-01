В Черном море шторм сорвал с якоря 2 российские мины

В Черном море штормом унесло 2 российские мины. К счастью, их ликвидировали украинские специалисты.

Мощные волны сорвали мины с якорей. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 6 часов утра 1 июня.

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Одну мину отнесло к берегу Одесской области. Там ее обезвредили специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил, другую мину наши воины взорвали прямо в море.

Последние новости от Генштаба о ситуации в море

В акватории Черного моря находится российский фрегат с крылатыми ракетами "Калибр". Судно готово атаковать ракетами территорию Украины. Поэтому сохраняется угроза авиаударов. Заметим, что все остальные корабли с ракетами враг направил в временно оккупированный Крым.

В Черном и Азовском море суда вражеского Черноморского флота продолжают блокировать судоходство.

Какая ситуация на главных направлениях войны

На Славянском направлении кафиры перегруппировали свои войска. В районе Довгенько им пришлось отвести отдельные подразделения на восстановление.

Основные усилия по ведению наступления враг прилагает на Донецком направлении. Россияне готовят по позициям украинских военных из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Чтобы восстановить логистическое снабжение железнодорожной веткой Купянск – Лиман, кафиры отремонтировали железнодорожный мост возле Купянска.

Активные боевые действия продолжаются в направлении Лиман – Старый Караван.

Отдельные российские подразделения преуспели во время штурма Северодонецкого направления. Сейчас кафиры закрепляются в центре города.

На Бахмутском направлении россияне пытаются оттеснить украинские подразделения с позиций у Белогоровки и Врубовки.

На Южнобужском направлении основные усилия врага направлены на удержание занятых займов и создание дополнительных рубежей обороны.

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В течение суток 31 мая ВСУ отбили на Донбассе 9 вражеских атак. Они ликвидировали около 70 кафиров, 2 танка, 13 артиллерийских систем, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей.