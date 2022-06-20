В Черном море уменьшилась корабельная группировка врага, но угроза атак сохраняется

Россия уменьшила свою корабельную группировку в акватории Черного моря. Несмотря на это, угроза ракетных ударов все еще сохраняется.

Группировка врага уменьшилась на один ракетный корабль

Соответствующую информацию сообщили в оперативном командовании "Юг". Сообщается, что в Черном море корабельная группировка уменьшилась на один ракетный корабль постоянного присутствия.

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В ОК "Юг" заявили, что в Черном море все еще находятся два ракетных корабля. Также Россия держит в Черном море три подлодки и столько же больших десантных кораблей.

Угроза удара 28 крылатыми ракетами остается,

– отметили в оперативном командовании "Юг".

Россия увеличивает количество подлодок

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук 20 июня сообщил, что Черноморский флот России увеличивает количество подводных лодок .

По его словам, вражеские корабли начали держаться на "безопасном", по мнению кафиров, расстоянии. Здесь следует добавить, что 20 июня стало известно, что Вооруженные Силы Украины ударили по острову Змеиный и уничтожили немало россиян. Вероятно, наши воины использовали американскую систему HIMARS, поражающую цели на расстоянии до 80 километров.

В то же время Россия увеличивает количество подводных судов в Черном море, что, как сказал Брачук, представляет опасность для Одессы и Одесщины, а также других областей Украины.

Россияне пытались ударить по Одесщине

Вооруженные силы России в течение 19 – 20 июня попытались нанести ракетные удары по Одесской области. Утром 20 июня захватчики выпустили из оккупированного Крыма ракеты Оникс.

Воздушным силам ВСУ удалось сбить две ракеты над Одесщиной . Также ночью враг целил по Белгород-Днестровскому району, а утром – по самой Одессе.

Впоследствии стало известно, что Россия в течение 3 часов нанесла по Югу 14 ракетных ударов . Оккупанты били по Очакову, по устью Дуная, по Белгород-Днестровскому району Одесщины и по самой Одессе.

Российские военные пытались атаковать Одесщину ракетами Оникс и 19 июня. Тогда подразделения противовоздушной обороны тоже помешали планам врага и сбили ракеты.

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