В Черном море вражеские корабли отошли почти на 200 километров от наших берегов

Уничтожение флагмана российского флота "Москва" явилось ярким сигналом для россиян. Они боятся за свои корабли и пытаются увести их подальше от опасности.

После потери "Москвы" российские оккупанты решили быть более осмотрительными. Они попытаются найти безопасную зону, из которой смогут наносить удары по Украине.

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Отвод кораблей

Как сообщило оперативное командование "Юг", россияне отвели свои ракетные и десантные корабли на 200 километров от наших берегов. Впрочем, это позволяет им блокировать судоходство и наносить ракетные удары по украинским городам.

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